Улан-Батор, 20 февраля, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Министерство финансов, МВФ и Центробанк Монголии в ходе совместной пресс-конференции объявили, что Монголия примет участие в программе МВФ Extended fund facility (кредитный механизм Международного валютного фонда, предназначенный для поддержки среднесрочных реформ, которые необходимы чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость платежного баланса) по причине трудностей, связанных с состоянием государственного бюджета и платежного баланса страны.

Mark Fischer Лучник

19 февраля министр финансов Чойжилсурэн объявил, что в рамках программы Монголия получит около 5,5 млрд долларов от государств-доноров в качестве финансирования на льготных условиях. По его словам, деньги будут направлены на осуществление бюджетной политики, реализацию комплексных меру в отношении денежно-кредитной политики и реализацию специальных мер для Центрального банка Монголии.

Программа финансирования будет открыта после рассмотрения и утверждения Исполнительным советом МВФ. Необходимым условием является внесение поправок в госбюджет 2017 года и прекращение квазифискальные операций Центробанка, пояснил министр финансов.

Предполагается, что в результате реализации программы динамика роста экономики в 2017 году будет около нуля, но с 2018 года рост составит 1,8 процента, в 2019 году — 8,1 процента. Кроме того, будет осуществлено поэтапное увеличение ставок ряда категорий налогов, ставок НДФЛ, выплат социального страхования, транспортного налога, повышены акцизы на алкоголь и сигареты.

В 2017 и 2018 годах не будет повышаться размер зарплаты, также запланировано поэтапное увеличение пенсионного возраста. Таким образом, к 2026 году пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, устраняется также дублирование соцпособий, доля детей, получающих ежегодное пособие, снизится с 60 до 40 процентов.

С целью увеличения доходов бюджета также с 1 июля будут приняты меры, связанные с увеличением акцизов на бензин и топливо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году дефицит бюджета Монголии достиг 1,9 триллиона тугриков /около 53 млрд рублей/. В связи с этим, правительство Монголии, стало рассматривать возможность привлечения кредита Stand by. (Кредит «стэнд-бай» предоставляется странам-членам Международного валютного фонда на условиях и для целей, согласованных с МВФ. «Стэнд-бай» кредит предполагает, что клиент получает к оговоренному сроку необходимую сумму, которую может использовать полностью или частично. Обычно такие кредиты предоставляются для финансирования макроэкономических стабилизационных программ стран-членов МВФ — ИА REGNUM )

С 24 октября по 04 ноября 2016 года представители Международного валютного фонда работали в Монголии, прорабатывая вопросы реализации кредита Stand by для преодоления экономических трудностей в Монголии. Но в итоге МВФ предложил Монголии другую программу — Extended fund facility.