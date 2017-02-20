Сингапур, 20 февраля, 2017, 19:08 — ИА Регнум. Власти Сингапура считают, что урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем может быть достигнуто в случае реализации принципа «двух государств», заявил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун во время визита его израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, сообщает 20 февраля Associated Press.

Kremlin.ru Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун

Ли Сянь Лун признал, что между Палестиной и Израилем сложилась «очень сложная ситуация», и призвал обе стороны к проведению прямых переговоров, которые ознаменуют «прогресс на пути поиска справедливого и долгосрочного решения» для мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

«Мы последовательно придерживались позиции, согласно которой принцип «двух государств»…хотя и трудно реализовать, но он является единственным способом для обеспечения мира и безопасности для обоих народов», — заявил премьер-министр Сингапура.

Напомним, глава правительства Израиля впервые посетил Сингапур с официальным визитом. Во вторник Нетаньяху направится в Австралию.