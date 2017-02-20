Москва, 20 февраля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. В библиотеках, особенно сельских, сложилась тяжелая ситуация, когда многие сотрудники не имеют должного уровня квалификации. На этом фоне в связи с реформой была закрыта возможность повышения квалификации для библиотекарей — функции подготовки библиотекарей переданы из АПРИКТ в МГИК, который с этой задачей, скорее всего, справиться не сможет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 февраля заявила кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-образовательного центра «АПРИКТ» Татьяна Кузнецова на круглом столе «Какие библиотеки нужны России? К чему может привести слияние РГБ и РНБ?».

Афанасий Куликов. Изба-читальня. 1925

«По последним данным статистики, более 12 тыс. библиотекарей — девочки после школы. То есть они не имеют никакого образования после школы, и можно представить, какой уровень обслуживания и культуры они могут продемонстрировать, книжной культуры, работы с читателем», — заявила Кузнецова.

АПРИКТ (Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма — прим. ИА REGNUM ), которая фактически возглавляла систему дополнительного образования в России, до недавнего времени выполняла в этом отношении очень большую роль, подчеркнула она.

«Через кафедру проходило более 400 библиотекарей из разных регионов России. Кто повышал квалификацию, кто обучался правилам переподготовки — сегодня АПРИКТа не существует, с октября месяца он перестал функционировать, и фактически эти опции переданы Московскому институту культуры (МГИК)», — указала Кузнецова.

«Но этот институт ранее не занимался дополнительным библиотечным образованием, и, насколько я могу судить, начать эту работу с нуля будет очень и очень трудно», — отметила она, добавив, что в этом отношении потребуются принципиально другие форматы и образовательные технологии.

«Я затрудняюсь прогнозировать, как будет развиваться система дополнительного образования в современных условиях», — заявила Кузнецова.

Напомним, что 20 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили проблему государственной и региональной политики в области организации библиотечного дела.