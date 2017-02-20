Нижний Новгород, 20 февраля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области советует жителям региона не забывать об элементарных правилах безопасности при покупке и употреблении блинов в Масленицу.

Андрей Репин ИА REGNUM Масленица

Чтобы избежать пищевых отравлений в период Масленицы, санитарные врачи напоминают, что при покупке готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Евразийского экономического союза.

В Росоптребнадзоре также советуют внимательно изучить состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гулянья или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», — советуют в Роспотребнадзоре.

Также нижегородцам напоминают о принципах рационального питания, советуют не переедать и не увлекаться алкогольными напитками.