Анкара, 20 февраля, 2017, 16:19 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли ряд авиаударов по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, несколько десятков боевиков РПК были уничтожены, сообщает 20 февраля Reuters.

kevinmcgill Самолёт ВВС Турции

Самолеты Турции нанесли удары по целям в северном районе Зап в ночь на 20 февраля и незадолго до полудня, говорится в заявлении оборонного ведомства Турции. 34 боевика были уничтожены.

Напомним, РПК признана в Турции террористической организацией. На прошлой неделе правоохранительные органы Турции провели крупную контртеррористическую операцию, в результате которой были задержаны более 600 подозреваемых в связях с РПК.