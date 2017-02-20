Москва, 20 февраля, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Производство легковых автомобилей в январе 2017 года выросло на 68%, по данным Росстата. Таким образом, в первом месяце года с российских конвейеров сошло 78,8 тыс. машин.

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

Рост обусловлен низкой базой прошлого января. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, в январе 2016 года многие заводы простаивали, и у всех были на это свои причины. «Кто-то готовился к выпуску новых моделей, например Hyundai к запуску серийного производства Creta, кто-то приостанавливал работу из-за низкого спроса», — рассказал Чаплыгин.

Однако, несмотря на высокий результат января, дальше динамика производства будет снижаться, считают эксперты.

«Рост в январе — это локальный показатель, и в дальнейшем производство останется на прежнем уровне», — считает главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов. Как полагает эксперт, при оптимистичном сценарии возможен небольшой рост на рынке, но это вряд ли существенно скажется на объёмах производства в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей — это на 7,4% меньше, чем годом ранее. Более низкий процент падения во многом объясняется освоением экспортных рынков. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Киргизию и Армению, Ford Sollers — в Белоруссию и Армению, Volkswagen — в Мексику, Datsun — в Ливан, а Lifan — в Туркмению.

На показатель рынка повлияло расширение модельных рядов российской сборки. Теперь на отечественных заводах производятся такие автомобили, как Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga и другие.

Лидером по объемам выпуска иномарок в 2016 году стал петербургский завод Hyundai. На предприятии было выпущено 207 тысяч автомобилей.