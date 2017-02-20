Радио REGNUM: второй выпуск за 20 февраля
Москва, 20 февраля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Посол КНДР заявил, что убитый в аэропорту Малайзии — не брат Ким Чен Ына;
- В центр Киева стягивают тысячи бойцов Нацгвардии;
- Перед отставкой Флинну был передан план по снятию санкций с России;
- Спецпрокурор Черногории заявил, что к попытке госпереворота в стране причастны «госорганы России», на что Сергей Лавров сказал, что обвинения — голословны;
- Минобороны России проводит испытания военной техники в условиях Арктики;
- Льготные кредиты начнут получать в течение месяца владельцы гектаров в ДФО;
- 58% жителей России «за» сохранение срочной службы в армии.