Москва, 20 февраля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Министерство образования и науки намерено ввести новые учебники по истории в российских школах уже в 2017 году. Об этом сегодня, 20 февраля, заявила глава ведомства Ольга Васильева на конференции «История России в XXI веке глазами школьников».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

«Мы сделаем все возможное, большая часть регионов России, практически все в 2017—2018 год обучались уже по новым учебникам с 1 сентября 2017 года. Для нас это очень важно», — сказала Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня ЕГЭ на конференции «История в ХХI веке глазами школьников». глава Минобрнауки Ольга Васильева также заявила, что ЕГЭ по истории в России должен стать обязательным.

Читайте также: Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным

Напомним, идею создания единых учебников истории России для средней школы предложил в феврале 2013 года президент РФ Владимир Путин. По мнению президента, такие учебники должны быть «рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории.

Читайте также: Владимир Путин предложил создать единые учебники истории для школ