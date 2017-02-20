Москва, 20 февраля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет находиться в Сочи с частной поездкой, в графике президента РФ встречи с ним нет.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, графики глав государств переполнены. «У Путина, по крайней мере, встречи такой не значится», — сказал Песков.

В графике Путина нет поездки в Сочи, подтвердил Песков. Он напомнил, что по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия-Белоруссия

Ранее сообщалось, что Лукашенко проведёт текущую неделю в Сочи. Деталей его поездки пресс-служба президента не уточняла.

Напомним, в 2016 году Лукашенко встречался с Путиным в Сочи — там прошла неформальная встреча глав государств.