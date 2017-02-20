Абу-Даби, 20 февраля, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Российские истребители Су-35, которые считаются одними из самых лучших в мире, заинтересовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом, как передает РИА Новости, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, возглавлявший российскую делегацию на выставке IDEX-2017.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-35

«Коллеги проявили заинтересованность в возможной поставке Су-35, провели переговоры в этой части, будем более детально обсуждать, — сказал министр. — Рассчитываем на результативность начала, которое было сегодня положено».

Мантуров также добавил, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вместе разрабатывать легкий истребитель пятого поколения.

20 февраля 2017 г. газета «Известия» со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) сообщила, что Российская Федерация и США остаются мировыми лидерами в области поставок оружия на протяжении последних 5 лет.

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