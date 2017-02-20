Москва, 20 февраля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает граждан об основных мерах профилактики пищевых отравлений в период Масленицы, сообщил в Роспотребнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Приготовление блинов на Масленице

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

При приобретении ингридиентов для домашнего изготовления блинов — яиц, муки, молока — необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Если решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены.

Не стоит забывать о личной гигиене — лучше всего перед употреблением пищи на улице обработать руки гигиеническими салфетками.

Чтобы застолье прошло без проблем, следует чередовать потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Также Роспотребнадзор не рекомендует увлекаться алкоголем.