Санкт-Петербург, 20 февраля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Концессионное соглашение Санкт-Петербурга с футбольным клубом «Зенит» по стадиону на Крестовском острове будет подписано до 1 августа 2017 года. В настоящее время идет обсуждение условий этого соглашения, сообщила председатель городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Стадион на Крестовском острове

Основные параметры соглашения, озвученные ранее, останутся без изменений, а именно: срок аренды — 49 лет, стоимость — 1 рубль в год.

«Мы уже получили условия от клуба, но у города есть свои правки», — сказала Ирина Бабюк. Она отметила, что к 15 марта власти Петербурга должны получить от «Зенита» финансовую модель, а к 15 апреля — частную концессионную инициативу, сообщает «Петербургский дневник».

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Как сообщало ИА REGNUM, между правительством Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» ранее был заключен меморандум о передаче клубу нового стадиона на Крестовском острове. Согласно документу, ФК «Зенит» получит арену в пользование, клуб будет поддерживать ее в надлежащем состоянии в течение 49 лет, при этом имеет право на все доходы от объекта. Клуб готов вложить еще около 500 млн рублей в инфраструктуру стадиона, но может заставить Смольный возместить любые расходы на устранение недостатков, допущенных при строительстве, если таковые обнаружатся. За такие условия концессионного соглашения ФК «Зенит» будет платить всего 1 рубль в год.

Напомним, стадион был сдан в эксплуатацию в конце декабря 2016 года. На его возведение за 10 лет потрачено 43 миллиарда рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и этот счет еще не закрыт. 30 декабря 2016 года стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Площадь объекта недвижимости составила 283 958,6 кв. метров.

Работы на стадионе и прилегающей к нему территории продолжаются, их обещают завершить к маю текущего года. Уже в апреле на арене должны пройти первые матчи с участием «Зенита».