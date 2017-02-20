Москва, 20 февраля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Около 50 сотрудников научно-исследовательского института были эвакуированы из административного здания в центре Москвы в связи с возгоранием в помещении экспериментальной лаборатории. Об этом 20 февраля сообщает НТВ.

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По данным пресс-центра ГУ МЧС по Москве, сообщение о возгорании по адресу Электрический переулок, дом 1 поступило в экстренные службы около 9 часов утра. На место были отправлены спасатели, в целях безопасности люди были выведены из здания.

Пожар происходил на втором этаже 6−8-ми этажного здания, площадь возгорания составила около 5 квадратных метров. В 09:34 пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.

В здании по указанному адресу находится корпорация «Фазотрон-НИИР». Предприятие занимается созданием бортовых радиолокационных станций для многофункциональных авиационных комплексов фронтовой авиации.