Москва, 20 февраля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Благодаря «антиусилиям» прежнего президента США Барака Обамы взаимоотношения России и США достигли точки «замерзания». Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия») на встрече с военными атташе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Россия сегодня находится в весьма непростой геополитической ситуации. Благодаря «антиусилиям» ушедшего в историю лауреата Нобелевской премии мира Обамы и его команды, удалось достичь «фантастических», в кавычках, результатов, когда отношения между Западом и нашей страной достигли минимальной за последние десятилетия отметки, а по существу они в районе точки замерзания. Мы продолжаем испытывать мощное информационное воздействие стороны Запада, вопреки здравому смыслу, Россия объявлена практически главной угрозой цивилизованному миру, что не может у нас не вызвать недоумения», — отметил он.

«Звучат доходящие до уровня откровенного бреда обвинения в претензиях Москвы чуть ли не на мировое господство, ее стремление разрушить глобальный миропорядок. Наша страна находится под жестким политическим давлением, к которому добавились экономические санкции. Разумеется, они не обходят стороной и военную сферу», — пояснил он.

«Мы продолжаем наблюдать интенсивные приготовления НАТО вблизи российских границ, на 26 млрд долларов увеличен военный бюджет стран, входящих в альянс НАТО. По независимым оценкам, он составляет 920 млрд долларов», — такие цифры привел Шаманов.