Лондон, 20 февраля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Британские учёные прогнозируют глобальное похолодание приблизительно через десять лет — в связи со снижением солнечной активности, сообщает Vista News.

Арктика

Ослабление солнечной активности, которого стоит ожидать уже через 10−15 лет, приведёт к похолоданию. Учёные построили свой прогноз на основе модели, учитывающей колебания солнечной активности.

По данным исследователей, в ХVI-ХVII вв. наблюдалась похожая ситуация с падением уровня активности. Характерным признаком является сокращение числа новых пятен на Солнце: за минувшие 50 лет на Солнце появилось лишь 50 новых пятен, а не 40−50 тысяч.

По данным учёных, уже в 2022 году может начаться новое сильнее похолодание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штате Вайоминг (США) новый суперкомпьютер «Cheyenne» проводит моделирование последствий изменения климата. Учёные опасаются, что президент США Дональд Трамп может сократить финансирование этих исследований.