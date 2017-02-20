Таллин, 20 февраля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Более 200 дел в отношении Эстонии рассмотрел Европейский суд по правам человека в 2016 году, но большинство решений касалось второстепенных процедурных нарушений, затягивания сроков рассмотрения дел и тому подобному. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 февраля, сообщил эстонский социолог, директор таллинского Центра информации по правам человека Алексей Семенов, комментируя данные Министерства юстиции Эстонии.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР Правосудие продано!

Семенов не видит «ничего сенсационного» в таком отношении Евросуда к делам из Эстонии: «Это уже не первое, не второе и не десятое свидетельство снижающегося профессионализма Европейского суда, который перестает быть непредвзятым арбитром в деле защиты прав человека, как это предусматривалось изначально». «Реформы последних десяти лет даром не прошли», — считает он и связывает подобную смену «настроений» в главной правозащитной структуре Европы с несколькими причинами.

Во-первых, изменился состав судей. «Это уже не суперпрофессионалы, для которых членство в этом органе — заслуженный венец карьеры. Теперь в судьи пробиваются молодые люди обоего пола из «новой Европы», из стран лимитрофов, зачастую даже без опыта судейской работы. Что не могло не сказаться на качестве решений», — комментирует глава Центра информации по правам человека.

Во-вторых, необходимый предварительный фильтр жалоб на страны теперь осуществляют наемные технические работники из тех же стран. С одной стороны, говорит Семенов, такое решение кажется логичным, ведь такие технические работники владеют языком страны, откуда пришла жалоба. Однако, добавляет Семенов, назначаются такие работники по рекомендации правительств своих стран, еще точнее — правящих политических сил. «Они то и решают, что принять, а кого завернуть», — констатирует известный эстонский правозащитник.

В-третьих, Европейский суд по правам человека работает только по параграфам Европейской конвенции прав человека. А это достаточно архаичный инструмент 1950 года, в который не попали многие последующие юридические достижения в этой области, убежден Семенов. Так, понятие дискриминации, например, в этом документе совсем не разработано, а о правах этнических и языковых меньшинств и говорить не приходится. «Да и имеющиеся положения можно ведь трактовать широко, а можно и весьма узко, это уже на усмотрение судей. О профессионализме которых выше уже сказано. Вот такое «увы», — делает выводы директор таллинского Центра информации по правам человека.