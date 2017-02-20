Новосибирск, 20 февраля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов в ближайшее время может покинуть Минтранс и занять должность президента АО «Сибмост», пишет «Коммерсантъ», отмечая, что губернатор региона Владимир Городецкий уже утвердил изменения в составе правительства области.

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По сведениям издания, инициатором назначения Сергея Титова на должность президента «Сибмоста» выступил нынешний президент компании Альберт Кошкин. Сам Кошкин останется в компании в должности председателя совета директоров. А гендиректор «Сибмоста» Сергей Ксенженко подал заявление об увольнении.

Как заявила ИА REGNUM руководитель пресс-службы АО «Сибмост» Ольга Кочетова, информацию о назначении Титова она слышат впервые.

«У нас президент Кошкин Альберт Александрович. Я не могу сказать, правдивая или неправдивая эта информация. Вот когда Титов сам скажет подобную информацию, тогда… У меня нет такой пока информации», — сказала Кочетова.

По данным «Коммерсанта», претендентами на место министра транспорта и дорожного хозяйства являются два кандидата: Анатолий Костылевский, который с мая 2015 года занимает должность первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор», а также Валерий Зарубин, который с июня прошлого года возглавляет «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые новосибирские СМИ сообщили, что в ближайшее время новосибирский «Сибмост» сменит собственников. Контрольный пакет акций АО может достаться консорциуму, ведущую роль в котором играет холдинг АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а также одному из основных кредиторов предприятия — Сбербанку.

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«Сибмост» — одно из крупнейших мостостроительных предприятий страны. АО было создано в 1993 году на базе треста «Мостострой № 2». За это время «Сибмост» построил в России и странах СНГ свыше 4100 мостов и путепроводов общей длиной более 400 км.

В 2016 году руководство «Сибмоста» официально сообщило о тяжелой ситуации в компании. По словам представителей АО причиной такого положения является общая негативная ситуация в отрасли.