Москва, 20 февраля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В ситуации конфликта Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с Киевом половина жители России предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Andrew Butko Митинг в Донецке

Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%, а позицию нейтралитета выбирают 36% респондентов.

Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение жителей России к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше.

В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% граждан РФ. Этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 года до 64%.

Опрос проведен 5−6 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.