США, 20 февраля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Сборная Запада обыграла команду Востока в Матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча, прошедшая 19 февраля в Новом Орлеане, завершилась со счетом 192:182.

Nba.com Матч звезд НБА

Самым результативным игроком у победителей стал Энтони Дэвис, набравший 52 очка и сделавший 10 подборов. В команде «Востока» 30 очков набрал Яннис Адетокунбо.

Отметим, что данная «битва» вошла в историю НБА как самая результативная. Соперники в сумме набрали 374 очка, что на пять очков больше предыдущего достижения.

Матч звезд НБА

Сборная Запада — сборная Востока — 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43).