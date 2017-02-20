Москва, 20 февраля, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В минувшем году Украина стала одним из самых крупных покупателей продуктов, производимых в России. 30% экспортируемого Россией мяса и пива было закуплено Украиной. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, пишет газета «Ведомости».

Jon Sullivan Мясо

Уточняется, что из России на Украину увеличился экспорт различных продуктов, в том числе кондитерских изделий, молока. Вырос объём экспорта водки.

«Самая удивительная история произошла с мясом и пивом. Поставки пива за год увеличились в 1,5 раза — до 38,46 млн дал, показывают данные российских таможенников», — пишет издание.

По поводу мяса уточняется, что в 2013—2014 гг. эту продукцию почти не продавали на Украину. Ситуация резко изменилась в минувшем году: в эту страну продано 47 893 тонн.

По объёму закупок мяса и пива в России Украина обогнала Казахстан. При этом издание напоминает о запрете Киева на импорт большинства российских продуктов, к которым относятся и пиво, и мясо.

Ответить на вопрос, в какие именно регионы ушло такое количество закупленной в России продукции, ФТС не смогла. При этом издание обращает внимание на то, что экспорт в ДНР и ЛНР мог быть оформлен, как вывоз товаров на Украину.

По мнению источников издания, российские мясо и пиво продаются именно в ДНР и ЛНР. В то же время источник в ДНР утверждает, что закупать мясо из России невыгодно, поскольку есть каналы ввоза более дешёвого продукта с Украины — контрабандным путём.

Издание утверждает, что за последние два года практически вся свинина и говядина, ввозимая на Украину, едет в ДНР и ЛНР, поскольку республикам не хватает своей продукции. Это подтверждает президент Национального союза свиноводов Юрий Ковалев и сотрудники мясоперерабатывающего комбината в городе Макеевке (Донецкая область) и Луганского мясоперерабатывающего комбината.