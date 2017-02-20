Грозный, 20 февраля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Житель Чечни, обвиненный в непедагогических методах воспитания, будет отрабатывать 150 часов на обязательных работах. 46-летний Салам Сагаев попал под уголовную статью за то, что выполнял свои обязанности по воспитанию восьмилетнего сына с особой жестокостью, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд

Для того чтобы ребенок не уходил со двора, Сагаев связывал ноги своего сына металлической цепью с подвешенным на нее грузом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

Мировой суд Урус-Мартановского района признал Сагаева виновным в преступлении, инкриминируемом ему, и назначил нерадивому родителю наказание в виде обязательных работ. Кроме того, его поставили на профилактический учет в органах системы профилактики.

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В Дагестане расследуют факт удержания на цепи несовершеннолетней

Как сообщало ИА REGNUM, такие дикие методы воспитания использовали и родные 15-летней жительницы поселка Пригородный Кизлярского района Дагестана. Чтобы девочка не уходила гулять два ее родных дяди приковали племянницу цепями к двери и избивали.