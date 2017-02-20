Москва, 20 февраля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Распоряжение правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» распределены субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, сообщается на сайте правительства РФ.

Морган Weistling. Сельский доктор

Субсидии в размере 2 млрд 338,2 млн рублей распределены между бюджетами семи субъектов Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Субсидии направляются на софинансирование капитальных вложений в строительство и реконструкцию учреждений здравоохранения в республиках Адыгея, Саха (Якутия), Хакасия, Красноярском крае, Кемеровской, Курской, Орловской областях.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 16 февраля 2017 года.