Бангкок, 20 февраля, 2017, 08:49 — ИА Регнум. В Таиланде российской туристке грозит штраф в 3 тыс. или тюремное заключение за то, что она покормила рыб хлебом, пишет Phuket Gazette.

AlexVan Тюрьма

По данным полиции, инцидент произошел у острова Рача (он расположен недалеко от Пхукета). 53-летняя женщина была задержана полицией во время кормления рыб у кораллового рифа.

Согласно законам Таиланда, кормление рыб запрещено. Главу отдела охраны природы острова Сучат Раттанаруенгсри заявил, что гражданка РФ останется в Таиланде, пока ее дело не рассмотрит суд.