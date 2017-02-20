Якутск, 20 февраля, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Лишь в 8 школах Якутска количество детей соответствует нормативам, а в остальных 37 городских учреждениях классы для получения среднего образования переполнены. Такие данные озвучила на депутатских слушаниях «О мерах по увеличению мест и переводу школ Якутска на односменность обучения» заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Наталья Борисова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гордумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Сверхнаполняемость отмечена в 30 школах города. В перспективе до 2020 года. критическая наполняемость будет наблюдаться в 84% школ. Необходимо принимать срочные меры по строительству новых школ», — отметила она.

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По прогнозам председателя постоянной комиссии по социальной политике Гордумы Антонины Кычкиной, в 2017 году в первый класс пойдут не менее 5 500 детей при вместимости 3 900 первоклассников, и это только учтённые дети.

«Надо помнить, каждый год около 1 000 детей прибывает из улусов. В прошлом году было открыто 68 дополнительных классов — и это уже предел для столичных школ. Где мы сможем разместить около 1 500 первоклассников?» — недоумевает депутат.

«В классах от 30 до 43 детей. Две смены. Нехватка кабинетов, спортзалов, столовых, гардеробов. Это, в конечном счете, сказывается на учебном процессе и, конечно, на здоровье детей. Оптимизация не может проходить до бесконечности — есть предел», — представил реальную ситуацию директор СОШ №23 Георгий Афонский.

«Школы города переполнены, в классах просто не хватает воздуха. Это головная боль всех родителей», — констатировала председатель Родительского совета Якутска Туйаара Олесова.

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По данным руководителя управления образования Якутска Василия Петрова, за последние 10 лет количество школьников выросло на 23,7%, значительно увеличился приток миграции в столицу, каждый год увеличивается количество первоклассников.

«Судя по статистике рождаемости, такая тенденция сохранится, и дисбаланс еще усилится. Из 50 муниципальных общеобразовательных учреждений 47 работает в две смены, лишь 4 — в одну. Средняя наполняемость классов 30−42 школьника, что не отвечает требованиям СанПИН. Превышение нормы на 56%», — пояснил чиновник.

Он также отметил, что для перехода на односменное обучение в Якутске к 2025 году нужно построить 35 новых школ, 12 пристроев, 2 надстроя и выкупить 9 объектов под учреждения образования. За 2016 год количество школ в городе выросло на 3. В 2017 году городские власти собираются начать работу по строительству ещё трёх школ и четырёх пристроев, ещё 5 зданий администрация намерена выкупить под учреждения образования.

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Тем не менее прогноз депутата Госсобрания республики Егора Жиркова пессимистичен: «Надвигается цунами, целая волна детей школьного возраста будет втискиваться в двери школ. По моим подсчетам через 2−3 года перегруженность классов будет не 80, а 100 процентов. К 2025 году превышение наполняемости классов будет в 3 раза!».

Как сообщало ИА REGNUM, Якутск просил заложить в бюджет-2017 деньги на строительство новых школы, но суммы, в которой нуждается, не получил. Мэрии предложили самостоятельно изыскивать средства на эти цели, притом что дефицит городской казны уже и так на грани дефицита.