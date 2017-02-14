В Якутске не могут найти место для учеников коррекционной школы

Якутск, , 07:53 — REGNUM В Якутске не могут найти помещения для обучения детей из коррекционной школы №34 (235 человек). Но выселять детей из аварийного здания, где они сейчас учатся, нужно, только пока не понятно, куда. Проблему взяло под контроль региональное отделение «Народного фронта», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Школу, где учились дети, снесли в 2005 году, а новую обещают построить только к 2020 году. Старое здание школы №1, где пока учатся дети, аварийное, его общее техническое состояние прокуратура оценила как недопустимое. Теперь в исполнение требований надзорного ведомства мэрия Якутска должны подыскать для обучения детей более подходящие помещения.

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Согласны с выводами надзорного ведомства и в региональном отделении ОНФ. «Крен внутренних несущих стен достигает 12 см, окладные венцы поражены гнилью на глубину 13 см. Разрушены балки цокольного перекрытия, трещины в несущих стенах, визуально наблюдаются выгибы наружной несущей стены и многое другое. Общий физический износ здания, на наш взгляд, составляет не менее 60%. Ремонтно-укрепительные работы не приведут к улучшению ситуации, вообще в таких случаях рекомендуется вывести здание из эксплуатации и произвести его снос», — отметил член регионального штаба ОНФ в Якутии Сергей Глушков.

Окружная администрация предлагает на время строительства нового здания распределить учащихся по школам Якутска. Но такое решение не нравится родителям, которые хотят, чтобы дети из 34-й школы учились все вместе. Дело в том, что в коррекционной школе обучается немало учеников с задержкой психического развития и им необходима специальная образовательная программа «Им будет трудно учиться с другими ребятами», — обеспокоены родители.

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В ОНФ обращают внимание, что у всех четырёх коррекционных школ Якутска проблемы со зданиями. Они уже аварийные и у школы №4 в Сайсарском округе, и в речевой школе по Покровскому тракту, а ученики школы №35 ждут новое, адаптированное для инвалидов, здание с 2013 года. Республиканский «Народный фронт» обещает следить за тем, как идёт решение этих проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство 35-й школы застопорилось из-за незаконных махинаций с её участком, в осуществлении которых подозревается бывший вице-мэр Якутска Егор Попов. Следствие считает, что именно по его вине вместо школы на части её земли быстрое возведение многоэтажного дома.

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