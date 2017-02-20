Стокгольм, 20 февраля, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Россия и Соединенные Штаты остаются мировыми лидерами в области поставок оружия на протяжении последних пяти лет. Такие данные приводит Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ), пишут «Известия».

Калашников

По данным института, в последние годы объем экспорта оружия в мире нарастает — так, за минувшие пять лет этот показатель вырос на 8,4%. Треть мирового экспорта вооружений приходится на мирового лидера — США, при этом за 5 лет их поставки оружия увеличились на 21%. 13% американского оружия было приобретено Саудовской Аравией, 8,7% — ОАЭ и 6,3% — Турцией.

Второе место по экспорту вооружений принадлежит России, ее доля — 23%. Основной импортер оружия из РФ — Индия (38%), затем идут Вьетнам и КНР (по 11%). В целом российское оружие было закуплено 50 государствами.

На третьем месте по поставкам оружия в мире находится Китай, его доля — 6,2%. За ним следуют Франция (6%) и ФРГ (5,6%).