Москва, 20 февраля, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Авиадебоширы могут попасть в единый реестр лиц, которым сроком на три года будут запрещены авиаперелеты. Соответствующие поправки к Воздушному кодексу РФ в президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства направил комитет Госдумы по транспорту, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По данным издания, проект поправок будет рассмотрен 20 февраля. Предполагается, что в «черный список» попадут лица, которые, нарушили правила поведения на борту самолета, создали «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц», либо допустили «причинение вреда их здоровью».

Попав в реестр можно будет совершить авиаперелет только в виде исключения — например, если нужно улететь на похороны близких родственников, на лечение за рубеж, куда не доехать другим способом или сопроводить инвалида. Заполнять реестр поручат авиакомпаниям.

Технически на нарушителя членами экипажа составляется акт, затем он в трехдневный срок направляется в Росавиацию — именно этот орган может быть назначен ответственным за ведение реестра.

Далее в течение пяти дней авиадебошира вносят в список, он публикуется на сайте Росавиации и обязателен для всех авиакомпаний. Законопроект подготовлен комитетом Госдумы по транспорту ко второму чтению в парламенте. В президентском Совете по кодификации документ в целом поддержали.