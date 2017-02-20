Кито, 20 февраля, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Эквадоре продолжается подсчет голосов избирателей, проголосовавших на президентских выборов. Как сообщает La Radio del Sur, сторонники правящей партии уже начали отмечать победу Ленина Морено, хотя после подсчета 50 процентов голосов он не набирает необходимого процента для того, чтобы стать президентом в первом туре. В частности, Ленин Морено уже заявил, что победил гражданин революции «в честной борьбе».

Votpusk.ru Эквадор. Горные сельские районы

По итогам главы Национального избирательного совета Хуана Пабло Посо, после обработки 51,8% бюллетеней Морено набирает 38,26% голосов, его ближайший соперник от движения «КРЕО-СУМА» Гильермо Лассо получает 29,86%. Аналитики отмечают, что пока подсчет голосов в основном коснулся больших городов, поэтому, по мере подсчета бюллетеней в сельской местности, где позиции «Альянса ПАИС» всегда были сильнее, ситуация может поменяться в пользу кандидата Морено, комментирует РИА-Новости.

Празднуют победу сторонники кандидата правительства Ленина Морено и сторонники банкира Гильермо Лассо. Результаты экзит-полов по итогам этого воскресенья гласят, что на выборах президента они набирают больше всего голосов. Но с учетом обычной статистической погрешности до 3%, с этими данными пока невозможно сказать, будет или нет второй тур президентских выборов в Эквадоре. В любом случае, нужно ждать, пока первые официальные результаты не огласит Национальный избирательный совет (CNE), отмечает «Эквадор сегодня».