Пекин, 20 февраля, 2017, 05:54 — ИА Регнум. О необходимости коммерциализации китайского космического сектора экономики в целях конкуренции на глобальном рынке коммерческих пусков ракет, а также о первых шагах на этом поприще сообщает 20 февраля китайское издание Global Times.

Космодром. КНР

В последнее время популярны разговоры о том, что Китай отстал от Индии в космической гонке. К примеру, Индия успешно запустила рекордные 104 спутника на орбиту, что служит вызовом коммерческой космической промышленности Китая, сообщает издание.

Обозреватель объясняет отставание Китая рядом важных факторов. Так, из 104 спутников, запущенных Индией, 96 принадлежат США, что делает Индию свирепым конкурентом на глобальном рынке коммерческих пусков. Во многом, достижения южно-азиатских стран, как полагает эксперт, достигнуты низкой ценой пусков, что является слабым местом Китая.

«Хотя Китай резко развился до статуса важного игрока на рынке космической промышленности, коммерческий космический же сектор страны находится в своем зарождающемся состоянии», — заявляет эксперт. «Существенная часть космических спутников в мире сделана из запчастей или с использованием запчастей и компонентов из США. В то же время, спутники и компоненты, сделанные в США, запрещены к ввозу в Китай, что создает сложности для получения Китаем контрактов на коммерческие пуски спутников из других стран».

Утверждается, что независимые разработки и самостоятельное производство частей и компонентов спутников помогут Китаю обойти преграды, созданные США, и Китай уже достиг значительного прогресса на этом поле, однако его клиенты — преимущественно из развивающихся стран.

Конкуренция с Индией в области коммерческих пусков неизбежна, и прежде всего, на этом поприще Китаю необходимо добиться расширения своих рынков и снизить стоимость запуска спутников на орбиту.

«Стремительно развивающийся как неотъемлемая часть оборонной промышленности страны китайский космический сектор, в меньше степени обращал внимание на стоимость запуска на протяжении десятилетий. Страна должна осуществить фундаментальную трансформацию, чтобы позволить ряду институтов в его промышленном секторе действовать в логике бизнеса, а не в логике государственного технического комплекса», — делится своим видением выхода из сложившейся ситуации обозреватель газеты Global Time.

Также сообщается, что фирма ChinaRocket Co была учреждена в прошлом году в целях коммерциализации космического сектора Китая. Она призвана снизить стоимость пусков ракет на 30% посредством различным мер, включая бизнес-инновации. Коммерческий космический сектор Китая вырос в окружении глобального космического рынка, и сейчас страна учится, перенимая опыт у других стран, включая Индию.