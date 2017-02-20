Алеппо, Сирия, 20 февраля, 2017, 05:47 — ИА Регнум. За последние сутки российский Центр по примирению передали сирийским гражданам 5,2 тонны гуманитарных грузов. Таким образом, гуманитарную помощь получили 5,68 тыс. жителей Сирии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Mil.ru Доставка гуманитарного груза в Сирию

В общей сложности было проведено шесть гуманитарных акций. Они были организаторы в Алеппо и населённом пункте Мзайра провинции Латакия. Помимо этого, ООН и другие общественные организации продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии.

Ранее ИА REGNUM писало, что 17 февраля российский Центр по примирению передал сирийцам более 26 тонн гуманитарных грузов. Мирные жители получили 3,75 тонны хлеба, три тысячи порций горячего питания и 200 продовольственных наборов. Гуманитарные акции были организованы в районах Баб-Аль-Хадид, Аль-Акрамия, Халидия, Карим Аль-Додо, Старый Алеппо и Шейх-Максуд.

Кроме того, российские самолеты доставили в САР в рамках акции «Дети России — детям Сирии» на авиабазу Хмеймим 18 тонн игрушек, а также товаров первой необходимости, канцелярские и школьные принадлежности.