Якутск, 20 февраля, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Предприниматели Якутии считают, что их тоже должно коснутся выравнивание энерготарифов. Если этого не случится, то эффект от этой меры будет всё равно «съедаться» вынужденными накрутками в торговле, которая будет платить за электричество по-прежнему много. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM глава союза торговых работников, заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«Не думаю, что малому бизнесу полегчает после выравнивания тарифов, — пояснила она. — Ведь разговоры только о производителях, даже бытовиков эти изменения не коснутся. То есть даже тем, кто шьёт одежду, придётся платить за электроэнергию по действующим тарифам, притом, что швейные машинки работают на токе высокого напряжения, и приходится соблюдать строгие требования по освещению и вентиляции. Но пошив одежды не считается производством».

Проблемы предпринимателей Якутии обсудили на «Встрече без галстуков» в Общественной палате республики, где Ирина Котенко констатировала: жалоб от предпринимателей поступает всё больше и больше.

«Это вопросы вмешательства государства в бизнес, формирования благоприятного экономического климата, тарифная политика — в наших суровых условиях мы сжигаем бешеные деньги в котлах. У нас стало настолько невыгодно заниматься предпринимательством при таких тарифах, что пора что-то делать. Обещания о возможном снижении тарифов не успокаивают, а вызывают раздражение в предпринимательской среде», — цитировала председателя союза торговых работников пресс-службе республиканской общественной палаты.

Корреспонденту ИА REGNUM Ирина Котенко также пояснила, что предприятий торговли выравнивание энерготарифов не коснётся, хоть они в этой мере очень нуждаются: «расход электроэнергии большой — холодильники, кондиционеры для поддержания нормативной температуры в торговом зале».

Председатель союза торговых работников не верит, что после выравнивания энерготарифов в Якутии, к примеру, снизится стоимость булки хлеба.

«Даже если хлебозавод будет платить по тарифу 5 рублей за киловатт вместо 9-ти. Предприятие уже получает госсубсидии по кредитам, и это на цене булки никак не отражается. Кроме того, все попытки производителей снизить цену будут нивелироваться накрутками, которые вынуждена делать торговля, для которой тарифы останутся прежними», — объяснила свою позицию Ирина Котенко.

Она считает, что Арктику вообще нужно отделить и сделать дотационной, и тогда не будет возникать необходимости компенсировать её огромные расходы на электроэнергию перекладыванием нагрузки на предпринимателей.

Ирина Котенко также обратила внимание, что если первый форум посетило множество чиновников разных профильных ведомств, то на второй кроме членов координационного совета по предпринимательству при профильном министерстве республики и представителей мэрии Якутска никто не пришёл. Чиновникам запретило посещать эти мероприятия руководство региона, полагает Ирина Котенко.

Как сообщало ИА REGNUM, пока ожидаемого выравнивания энерготарифов не дождались и производители, хоть закон и должен был начать действовать с 1 января 2017 года. Разрабатывается механизм внедрения этих изменений. Закончить эту работу полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обещал главе государства Владимиру Путину к июлю 2017 года.