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Выравнивание энерготарифов в ДФО: механизм ещё на стадии разработки

Экономика
Минэнерго пока не подготовило все необходимые документы для того, чтобы новые тарифы начали действовать

Якутск, 25 января 2017, 09:37 — REGNUM  Когда тарифы на электроэнергию в регионах Дальнего Востока будут выравнены до среднероссийского уровня, до сих пор точно неизвестно. Разработка механизма внедрения этих изменений только началась, и пока они находятся в стадии разработки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии. В частности, Минэнерго ещё готовит все необходимые для выравнивания тарифов документов, и учитывает мнение дальневосточных регионов по этому вопросу.

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Якутия предлагает рассматривать её как единую зону с единым порядком выравнивания тарифов, а также учесть мнение республики по отдельным вопросам при разработке механизмов их выравнивания и подготовке необходимых нормативно-правовых актов. Эти вопросы на встрече с представителями минэнерго обсудила первый заместитель председателя Госкомцен Якутии Марина Лыкова в составе рабочей группы от республики.

На разработку механизма выравнивания дальневосточных энерготарифов до уровня общероссийских, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, потребуется еще около трёх месяцев. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным, ответив на его вопрос, почему так долго, следующее: «Достаточно сложный механизм, потому что мы должны предоставить субсидии всем энергоснабжающим организациям; надо сделать так, чтобы все деньги дошли до адресата, не было никакого жульничества, никаких проблем, с этим связанных».

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«Если очень упрощённо, то сейчас речь идет о том, чтобы сложную систему перекрёстного субсидирования, которая существует внутри ДФО и которая направлена на сдерживание тарифов, заменить на более простую систему межтерриториального субсидирования», — объяснил газете «Коммерсант» генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий Селютин.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийской уровня вступил в силу с 1 января 2017 года. Ранее выровнять тарифы обещали ещё в 2016 году, но потом реализация этих мер была отложена. Снижать тарифы для предприятий Дальнего Востока намерены постепенно, в течение 2−3 лет.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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