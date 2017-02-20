Пекин, 20 февраля, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Китай усилит взаимодействие со странами БРИКС, включая ЮАР, в рамках подготовки саммита лидеров стран, входящих в эту организацию, сообщает 19 февраля агентство «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

Информация стала известна от главы МИД КНР Ван И во время его встречи с коллегой из ЮАР Маите Нкоана-Машабане в воскресенье в Пекине.

Саммит пройдет на юго-востоке Китая в прибрежном городе Сямэнь в сентябре этого года. По словам Вана, важно, что он будет не только посвящен обыденным вопросам развития стран БРИКС, но также вопросам изменения баланса экономической глобализации, позволяя механизму организации сыграть свою роль в ребалансировке процесса.

Ван также озвучил, что тесные связи между Китаем и ЮАР являются залогом взаимного политического доверия, а также в будущем принесут свои обильные плоды.

«В частности, в вопросах ключевых отношений, а также касательно базовых интересов двух стран, есть взаимопонимание и твердая поддержка друг друга, а также укрепление стратегического партнерства», — заявил Ван.

Как сообщается, Китай готов работать с ЮАР в вопросах осуществления достигнутых в 2015 году на Форуме сотрудничества Китай-Африка в Йоханнесбурге соглашений.

Нкоана-Машабане отметил, что Южноафриканская Республика благодарна Китаю, как важному стратегическому партнеру и готова выйти на новый уровень политического и стратегического доверия, укрепления взаимодействия в региональном и международном сотрудничестве, включая механизм БРИКС, передает агентство.

Напомним, в состав организации БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Также стоит отметить, что Китай налаживает отношения с африканскими странами не только посредством БРИКС, но и в рамках Форума сотрудничества Китай-Африка.