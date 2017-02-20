Брюссель, 20 февраля, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Евросоюз и США способны вместе решить многие глобальные проблемы. Об этом премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, прошедшей в Брюсселе 19 февраля, сообщает бельгийское агентство VRT Nieuws.

Неравный союз

Сообщается, что глава бельгийского правительства положительно оценил прошедшую встречу. Разговор прошел конструктивно и открыто. После короткой пресс-конференции Пенс и Мишель отправились на дипломатический ужин, где продолжили общение. На мероприятии присутствовал также министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Бельгийский премьер отметил важность дружественных отношений между США, Бельгией и Европейским союзом. ЕС и США могут вместе решать глобальные проблемы, отметил Мишель. Однако президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, направленных против отношений Вашингтона и Брюсселя. В частности, глава Белого дома заявлял о снижении финансирования для ООН и НАТО. Однако экономический изоляционизм неизбежно приведет к проблемам, предостерег глава бельгийского правительства.

По словам Мишеля, Евросоюз и США объединяют также общие ценности, такие как: демократия, верховенство закона и свобода прессы и религии. Однако в последнее время со стороны президента США можно слышать нападки по отношению к мусульманам, выразил обеспокоенность бельгийский премьер.

Это первый визит представителя новой администрации США в Брюссель. После встречи с бельгийским премьер-министром Пенс намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском и руководителем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Запланированы также встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.