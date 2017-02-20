Владивосток, 20 февраля, 2017, 03:34 — ИА Регнум. В Приморском крае более чем на 20% с 1 апреля снизится тариф на электроэнергию для предприятий. Такое заявление сделал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, выравнивание показателей до среднероссийского даст экономию в масштабах ДФО до 40 миллиардов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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«Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4,04 рублей до 3,19 рублей за 1 кВт/ч. То есть снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для уже работающих в регионе предприятий», — прокомментировал Александр Галушка.

По словам главы Минвостокразвития, восстановление экономической справедливости за счёт выравнивания энерготарифов до среднероссийского уровня сэкономит для предприятий Дальнего Востока до 40 миллиардов рублей ежегодно.

Предполагается, что в среднем снижение по ДФО достигнет 30%. Наиболее весомым понижение будет в Чукотском автономном округе — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46% и в Магаданской области — 34%. На 20% ожидается снижение энерготарифов в Приморье и на Камчатке. В ЕАО — 17%, в Амурской области и Хабаровском крае — 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, выравнивание энерготарифов должно было произойти ещё в 2016 году, однако закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей ДФО в силу вступил 1 января 2017 года. По факту указанная мера до сих пор не работает.

Неприемлемой ситуацию в энергетической сфере страны, когда тарифы отличаются в разы от региона к региону, назвал президент РФ Владимир Путин. Такое положение, по его словам, создаёт неблагоприятные условия не только для населения, но и для ведения бизнеса.