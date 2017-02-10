«Выравнивание энерготарифов затягивает лобби поставщиков электроэнергии»

Якутск, , 07:19 — REGNUM Поставщики электроэнергии сопротивляются выравниванию энерготарифов. А поскольку у них есть лобби в верхних эшелонах власти, решение вопроса по выравниванию энерготарифов затягивается, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Эксперт предполагает, что менять эту ситуацию необходимо волевым решением президента РФ Владимира Путина. «Вероятно, к президентским выборам 2018 года оно будет принято», — предполагает эксперт.

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Он обращает внимание на то, что в Якутии проблема необходимости выравнивания тарифов стоит остро. «Республика, исключая Южную Якутию, относится к таким субъектам федерации страны, которые не входят в единую энергетическую систему России. В северных и арктических районах республики электроэнергия вырабатывается на ДЭС, работающих на завозном сырье и себестоимость выработки кВт-час электричества превышает установленные тарифы. Поэтому идёт субсидирование этих предприятий за счет крупных поставщиков электроэнергии в республике и увеличения энерготарифов в центральных и южных районах Якутии. Населению и малым и средним предприятиям это обременительно, поэтому предполагается выравнивание энерготарифов по всей России, что вполне логично», — кратко изложил ситуацию эксперт.

Напомним, выровнять тарифы обещали ещё в 2016 году, но потом реализация этих мер была отложена. В итоге закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийской уровня вступил в силу с 1 января 2017 года, но до сих пор фактически не работает.

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Как сообщало ИА REGNUM, механизмы внедрения этих изменений пока находятся в стадии разработки. На это, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, потребуется еще около трёх месяцев. «Достаточно сложный механизм, потому что мы должны предоставить субсидии всем энергоснабжающим организациям; надо сделать так, чтобы все деньги дошли до адресата, не было никакого жульничества, никаких проблем, с этим связанных», — объяснял президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер.