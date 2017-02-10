Пятница, 10 Февраля 2017 года
07:31:00 МСК

«Выравнивание энерготарифов затягивает лобби поставщиков электроэнергии»

Экономика
В Якутии ждут от президента волевого решения
Тарифы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тарифы

Якутск, 10 февраля 2017, 07:19 — REGNUM  Поставщики электроэнергии сопротивляются выравниванию энерготарифов. А поскольку у них есть лобби в верхних эшелонах власти, решение вопроса по выравниванию энерготарифов затягивается, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Эксперт предполагает, что менять эту ситуацию необходимо волевым решением президента РФ Владимира Путина. «Вероятно, к президентским выборам 2018 года оно будет принято», — предполагает эксперт.

Читайте также: Выравнивание энерготарифов в ДФО: механизм ещё на стадии разработки

Он обращает внимание на то, что в Якутии проблема необходимости выравнивания тарифов стоит остро. «Республика, исключая Южную Якутию, относится к таким субъектам федерации страны, которые не входят в единую энергетическую систему России. В северных и арктических районах республики электроэнергия вырабатывается на ДЭС, работающих на завозном сырье и себестоимость выработки кВт-час электричества превышает установленные тарифы. Поэтому идёт субсидирование этих предприятий за счет крупных поставщиков электроэнергии в республике и увеличения энерготарифов в центральных и южных районах Якутии. Населению и малым и средним предприятиям это обременительно, поэтому предполагается выравнивание энерготарифов по всей России, что вполне логично», — кратко изложил ситуацию эксперт.

Напомним, выровнять тарифы обещали ещё в 2016 году, но потом реализация этих мер была отложена. В итоге закон о снижении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийской уровня вступил в силу с 1 января 2017 года, но до сих пор фактически не работает.

Читайте также: Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке перенесли на 2017 год

Как сообщало ИА REGNUM, механизмы внедрения этих изменений пока находятся в стадии разработки. На это, по словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, потребуется еще около трёх месяцев. «Достаточно сложный механизм, потому что мы должны предоставить субсидии всем энергоснабжающим организациям; надо сделать так, чтобы все деньги дошли до адресата, не было никакого жульничества, никаких проблем, с этим связанных», — объяснял президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Изменение тарифов на электроэнергию
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
China Daily: заявления МИД Китая послали США сигнал о разрядке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
10.02.17
Станислав Стремидловский, Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
09.02.17
Кургинян: Если Украина рванет в Донбасс — будет третий котёл
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Владимир Жириновский: Донбасс бомбят потому, что там русские
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
В ДНР вышли на след людей, убивших Гиви
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
09.02.17
«Хотите империю — нельзя против себя людей настраивать. И будет империя!»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом
МоскваРоссия Капитальный ремонт жилья Экономика
NB!
09.02.17
Посол РФ о подарке Путина: карта Великой Молдавии – не оскорбление Румынии
БухарестРумыния Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
09.02.17
Кургинян о Донбассе: «Иди сюда, милый»
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
09.02.17
Москва «интенсивно» решает проблемы молдавских гастарбайтеров для Додона
КишинёвМолдавия Молдавские и грузинские вина и минеральная вода на рынке России Общество
NB!
09.02.17
Кургинян: «У нас выбор — между резней и империей»
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
09.02.17
«В Дагестане идёт наступательно-победный этап борьбы с терроризмом»
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Общество
NB!
09.02.17
Квартплата в Петербурге в феврале вырастет из-за морозов, мусора и ОДН
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Общество
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Трамп: Маккейн проигрывает так долго, что уже разучился выигрывать
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
09.02.17
Долги по зарплате в России за год снизились 23,7%
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
09.02.17
«Расточительность властей Оренбурга»: школа с гарантией идёт на ремонт
ОренбургРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2016 Экономика
NB!
09.02.17
У «мусорного» вопроса в Чувашии множество неизвестных и пять ответов
ЧебоксарыРоссия Проблемы мусорных свалок и новый полигон ТБО в Чувашии Экономика
ещё главное