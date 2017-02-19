Мосул, Ирак, 20 февраля, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Иракские вооруженные силы захватывают деревни на подступах к западному Мосулу. Армия движется к аэропорту, передает 19 февраля Middle East Eye со ссылкой на заявление представителя командования ВС Ирака Аббас аль-Джубури.

Mstyslav Chernov Мосул

Регулярная армия и подразделения федеральной полиции Ирака освободили 15 деревень от боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Операция по освобождению западного Мосула продолжается. «Мы идем к аэропорту», — заявил аль-Джубури.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 19 февраля, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению западной части иракского города Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ). Перед началом силовой операции на город было сброшено более миллиона листовок с предупреждением мирного населения о начале наступления. Боевикам военные Ирака предложили сложить оружие и сдаться.

Ранее сообщалось о занятии иракскими ВС двух деревень и взятии под контроль электростанции. Вооруженные силы продолжают движение по западному берегу Тигра к жилым кварталам Мосула.