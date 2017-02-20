Ванино, Хабаровский край, 20 февраля, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Национальный этнокультурный центр «Сэнкэ» в Свободном порту Ванино отметил 10-летний юбилей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Фольклорный коллектив Киа Хала Советская Гавань

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В переводе с языка орочей — древнего народа, проживающего на территории Ванинского района — «Сэнкэ» означает «Багульник». Именно багульник — красивый кустарник, покрывающий таежные сопки — можно считать символом здешних мест.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ритуальный нанайский танец

В Ванинском районе коренного населения — орочей — осталось совсем немного: около 240 человек. Совсем немного других народностей — ульчей, найнайцев.

В 2007 году, по инициативе местного этнографа и энтузиаста Любови Варшавской в Ванино был создан Национальный этнокультурный центр «Сэнкэ».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Выставка традиционного орочского костюма

«Центр был жизненно необходим, уже просто потому, что древняя орочская культура к тому моменту практически оказалась на грани исчезновения. Язык — бесписьменный, молодое поколение орочей на родном языке практически не говорит. Орочский язык внесен в Красную книгу, как, увы, исчезающий. Среди коренного населения прослеживается низкий уровень жизни, безработица. А ведь именно орочи являются родоначальниками жизни на побережье Татарского пролива», — рассказала Любовь Варшавская.

На счету Любови Варшавской более четырех десятилетий скрупулезной работы по воссозданию старинных орочских традиций. Возвращены практически из небытия техники выделывания рыбьей кожи, из которой орочи шили одежду, национальные орнаменты, обереги и многое другое.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Коллектив Киа Хала Советская Гавань

Уникальные коллекции «Сэнкэ» получили престижные награды на краевых, федеральных и международных выставках. По инициативе «Сэнкэ» был снят уникальный фильм «Одна из 600» о жизни орочей. Прообразом главной героини стала Наталья Ноевна Мулинка — одна из старейших представительниц старинного рода Бисянка.

Поздравить «Сэнкэ» с юбилеем приехало много гостей. В их числе — вдова легендарного нанайского певца Кола Бельды Ольга Бельды, основавшая Фонд Кола Бельды, занимающийся популяризацией северной культуры, епископ Ванинский и Переяславский Савватий, представители коренных малочисленных народов Севера и давние друзья Сэнкэ — фольклорные коллективы Киа Хала из Советской Гавани и ансамбль из нанайского села Джари.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Фольклорный коллектив Киа Хала Советская Гавань

Но в день юбилея Центра старожилы вспоминали времена, когда орочскую одежду и обувь, сувениры изготавливали целые артели — все можно было купить в магазине.

«И покупали! В любое время, это был совершенно доступный, обычный товар. Особенно покупали, когда ехали в гости к родственникам в западные регионы СССР. Покупали унты, торбаса, рукавички, тапочки. Сейчас, увы, все это можно увидеть только на выставках», — посетовала представительница народа ульчей, старейший в Ванинском районе детский врач Светлана Дуван.

«На внимание грех жаловаться. А вот вдохнуть настоящую жизнь в орочские традиции и культуру пока не получается. Потому, что настоящая жизнь — это возможность трудиться, заниматься традиционными промыслами. Те же артели — отличное было ведь дело. Сейчас, увы, их нет. Быт и культура орочей все больше становятся «краснокнижными» — как и их язык», — сожалеет Любовь Варшавская

Ольга Демиденко ИА REGNUM Мужской орочский костюм из рыбьей кожи

Одежда, традиционные сувениры — обереги орочей, ульчей, найнайцев и других северных народов ДФО вполне могли бы стать хорошим товаром на экспорт и одним из символов многонациональной России. За примером далеко ходить не надо: в соседнем Китае, на острове Хайнань, существуют фольклорные этнодеревни народностей Ли и Мяо — коренных народов Юга Китая. Этнодеревни Ли и Мяо, стараниями китайских властей, давно уже превратились в настоящий центр паломничества туристов изо всех уголков мира. И это не только позволяет сохранять древнюю культуру коренных южан — китайцев, но приносит солидный доход. Традиционные изделия из серебра, одежда из шелка и бамбука, изготовленные по древним технологиям стоят очень дорого и — раскупаются туристами как горячие пирожки. В международных аэропортах острова Хайнань всегда в продаже традиционные сувениры, изготовленные мастерами Ли и Мяо. А в международном аэропорту Хабаровска, в магазине беспошлинной торговли, можно купить максимум матрешку. Да еще (куда ж без нее?) русскую водку. Но эта «история» совсем не о коренных народах русского Севера и Дальнего Востока. И многочисленные туристы из стран Юго-Восточной Азии зачастую так и не узнают о богатейшей культуре коренных северян.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Выставка орочского костюма

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Как сообщало ИА REGNUM, парламентарии Якутии обеспокоены тем, что теряется традиционный уклад жизни коренных народов Севера, а в некоторых традиционных оленеводческих территориях исчезает «особый дух оленя». Проблемы все те же, что и в других регионах ДФО: низкий уровень жизни, утрата традиционных ремесел и — надежда на гранты и помощь всевозможных спонсоров.