Севастополь, 19 февраля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 18 февраля вручила руководителю сосудистого центра Севастополя лицензию на ведение деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Вероника Скворцова на открытии сосудистого центра в Севастополе

«Ориентиром нашим является выход на летальность, не превышающую 15%. Это «золотой стандарт», по которому работают лучшие клиники мира, и вы сейчас уже приближаетесь к этому показателю. На своих ногах должны уходить не менее 60% пациентов», — сказала глава Минздрава.

Он отметила, что сосудистое отделение было открыто в Севастополе в 2016 году и приняло более тысячи пациентов, что существенно сказалось на снижении показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — «более чем на треть».

По мнению министра, это является результатом модернизации здравоохранения Севастополя и новой организации медицинской помощи.

«Все это благодаря тому, что в результате беспрецедентной модернизации появился первый современный ангиограф, на котором начали проводить высокотехнологичные операции. Здесь прекрасная интенсивная терапия и очень хорошее отделение реанимации, есть все современные технологии для лечения самых сложных больных», — добавила Скворцова.

В этот же день министр побывала на открытии регионального сосудистого центра в Симферополе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Севастополь выделит 50 млн рублей из средств горбюджета на дооснащение сосудистого центра.

На финансирование «Программы модернизации в здравоохранении Севастополя на 2014−2015 годы» было выделено 988 млн 486 тыс. рублей, позже программу продлили на 2016 год.