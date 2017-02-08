В Севастополе готовится к открытию сосудистый центр

Севастополь, , 13:40 — REGNUM Новый региональный сосудистый центр Севастополя полностью покроет потребности в высокотехнологичных операциях и позволит снизить показатели смертности от болезней системы кровообращения. Об этом 8 февраля заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников после осмотра медицинского учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Региональный сосудистый центр полностью покроет потребности города. Объект будут сдан «под ключ» в ближайшее время. Но уже с 2016 года в нем проводятся операции с использованием высокотехнологического оборудования», — сказал он.

Овсянников отметил, что поставку еще несколько единиц медоборудования специально для сосудистого центра городские власти включат в региональную программу развития здравоохранения Севастополя до 2020 года.

«Основной критерий — это снижение смертности от болезней системы кровообращения, повышение качества оказания медицинской помощи в том числе высокотехнологичной. Для этого мы готовы дополнительно оснащать центр новым оборудованием», — сказал Овсянников.

По его информации, из средств бюджета города на оснащение и ремонт медицинского учреждения было направлено около 90 млн рублей.

«По оборудованию мы видим, что потребуется порядка 45−50 млн рублей для оказания дополнительной помощи. Мы готовы эти средства выделять в бюджете города Севастополя», — сказал глава города.

Здание сосудистого центра находится на территории первой городской больницы Севастополя и было построено в 2012 году для хирургического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, на финансирование «Программы модернизации в здравоохранении Севастополя на 2014−2015 годы» было выделено 988 млн 486 тыс. рублей, позже программу продлили на 2016 год.

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