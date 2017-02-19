Лондон, 19 февраля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «А давайте на минуточку задумаемся: а если Трамп прав? Если мы должны стараться дружить с Путиным? — вопрошает на страницах таблоида аналитик-международник Стивен Гловер. — Он, конечно, не очень хороший человек, свободное слово прессы зажимает, а иногда не просто критикует, но и убивает своих политических соперников… Но и наше, (британское) и американское правительство на протяжении истории не раз вступало в хорошие отношения с куда более гнусными режимами. Поэтому сегодня нельзя допустить, чтобы ненависть к Трампу перехлестнула все, что он делает, чтобы задружиться с Россией».

Pixabay.com Флаг России

Гловер легко находит ответ на вопрос о природе «агрессивности» России.

«Пусть западные лидеры считают режим Путина потенциально опасным для них, но ведь Россия себя чувствует в осаде и угроза для нее выше, — отмечает аналитик. — Да, Россия вела себя агрессивно, захватив Крым в 2014-м. Но ведь он был ее территорией до 1954 года, пока волевым решением тогдашнего руководителя страны полуостров не перераспределили к Украине. Да, Москва благоволит сепаратистам Донбасса, стремящимся оторваться от Киева. Но это все же не повод желать войны с Россией. И что мы рассчитываем решить, направляя 800 солдат в Прибалтику, — напугать этим Москву?»

«Россия неожиданно обнаружила американских солдат у своего порога. Россиян за это надо считать параноиками? — недоумевает Гловер. — Запад вел себя на Украине в лучшем случае неуклюже, в худшем — провокационно. Что он желает получить в ответ? Кошка, загнанная в угол, обязательно бросится на тех, кто ее туда загнал. Лучше бы побеспокоиться о том, чтобы это животное сидело себе, не волнуясь и втянув когти».