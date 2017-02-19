Берлин, 19 февраля, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его стране необходима поддержка Российской Федерации и Исламской республики Иран для урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление Чавушоглу сделал сегодня, 19 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Глава МИД Турции заявил, что режим прекращения огня в Сирии должен быть укреплен общими усилиями.

«Нам нужна поддержка России и в некоторых случаях — поддержка Ирана, и в этом плане мы уже многого достигли», — сказал Чавушоглу.