Москва, 19 февраля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал признание Россией документов, выдаваемых на территории народных республик Донбасса. Комментарий он опубликовал в своем Twitter сегодня, 19 февраля.

Leonid 2 Герб ЛНР

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым признал действительными на территории России документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Пушков считает, что тем самым Путин дал понять Западу, что давление на Россию по украинскому вопросу не даст результатов.

«Признав паспорта ДНР/ЛНР, Москва дала понять, что давление на нее по украинскому вопросу (заявление Пенса в Мюнхене) не даст результатов», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия должна нести ответственность «за свои действия на Украине».