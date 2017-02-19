Москва, 19 февраля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Вечером, 17 февраля 2017 года, в Московской консерватории открылся VIII Славянский музыкальный форум «Золотой Витязь». В Большом зале состоялась Торжественная церемония открытия форума и концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, посвященный творчеству чешских композиторов. В Форуме на протяжении всего 2017 года примут участие выдающиеся музыкальные коллективы — оркестры, хоры, сольные исполнители России и Славянского мира, чьё творчество отвечает девизу «Золотого Витязя» — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Людмила Лис ИА REGNUM Оркестр им. Чайковского и дирижер Леош Сваровски

Коллектив Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева связывает с Чешской Республикой давняя дружба. В период с 2008 по 2016 год оркестр восемь раз приезжал в Прагу с концертами — в том числе участвовал в фестивалях «Пражская осень» и «Прага Дворжака». Большой резонанс имело выступление оркестра в Испанском зале Пражского Града в марте 2015 года, приуроченное к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Начиная с 2014 года, когда во всем мире отмечался Год чешской музыки, оркестр посвящает творчеству чешских композиторов один из московских концертов каждого сезона.

В программу вечера вошли Симфония №7 Антонина Дворжака и малоизвестные в России произведения его ученика Йозефа Сука — «Фантастическое скерцо» для оркестра и Фантазия для скрипки с оркестром. За дирижерским пультом стоял почетный член Государственной филармонии Брно Леош Сваровски (Чехия). Солировал в концерте лауреат I премии Международного конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе Андрей Баранов (скрипка).

Перед концертом с приветственной речью выступил заместитель Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в России Петр Кроужек. Он выразил признательность всем организатором форума за внимание, проявленное к чешской музыке, рассказал о знакомстве Чайковского и Дворжака, состоявшемся в 1888 году, когда Чайковский приезжал в Прагу на премьеру «Евгения Онегина». «Минута абсолютного счастья», — такую запись оставил Петр Ильич в своем дневнике 21 февраля после просмотра балета «Лебединое озеро», поставленного в местном театре. Отношения Чайковского и Дворжака считаются вершиной славянских контактов. Дворжак сумел обобщить в своей музыке разные славянские мотивы: чешские, словацкие, русские, моравские…

По приглашению Чайковского Дворжак приезжал в Россию и дирижировал концертами из своих произведений. Его любимый ученик Йозеф Сук женился на старшей дочери великого чешского композитора Отилии. Это была очень счастливая творческая семья. Но счастье длилось недолго. В 1904 году умер от сердечного приступа Дворжак, вскоре умерла и Отилия. Именно поэтому музыка Сука так драматична, в чем сегодня смогли убедиться все гости, пришедшие в консерваторию.

После выступления заместителя посла состоялась торжественная церемония награждения золотой медалью Г.В. Свиридова «За выдающийся вклад в музыкальное искусство» заслуженной артистки России, исполнительницы русских народных песен Татьяны Петровой. Награду вручал президент Славянского форума искусств «Золотой Витязь», член Патриаршего совета по культуре, заместитель председателя Общественного совета при министерстве культуры, народный артист России Николай Бурляев.

Отдельных слов заслуживает дирижер Леош Сваровски, который в 2014 года стал главным дирижером Симфонического оркестра Нагои (Япония), а также является почетным членом Государственной филармонии Брно. Ему удалось в этот вечер воспарить над землей, увлекая за собой целый оркестр и зрительный зал, волшебным образом управляя невидимыми нитями звуков, вдохновенно извлекаемыми из скрипок, виолончелей, альтов и других музыкальных инструментов талантливыми музыкантами оркестра им. Чайковского.

Лауреат 20 международных конкурсов скрипачей, победитель конкурса Королевы Елизаветы Андрей Баранов порвал волос на смычке во время исполнения Фантазии для скрипки с оркестром, но это ничуть не помешало ему виртуозно продолжить игру.

Следующий концерт БСО им. Чайковского в Большом зале Московской Консерватории состоится 17 марта. Это будет первое исполнение в Москве музыкального произведения А. Сойникова «Роза мира» — мистерии для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра по одноименному произведению Даниила Андреева, а также В. Гаврилина «Военные письма» — вокально-симфонической поэмы, дирижер Владимир Федосеев.