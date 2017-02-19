Тбилиси, 19 февраля, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии не подтверждает распространенную 18 февраля поздно вечером одним из грузинских информагентств информацию о том, что главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку, и сообщает, что Шотадзе продолжает работу в обычном режиме. Об этом говорится в специальном заявлении ведомства.

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По оценке прокуратуры, подобные информации распространяются целенаправленно и служат введению общества в заблуждение.

По данным, которые информационное агентство, как утверждает автор информации, получило из собственных источников, Ираклий Шотадзе ушел в отставку в связи с так называемым «делом цианида». А официальное заявление об отставке главный прокурор должен сделать в понедельник, 20 февраля.

Несколько дней назад Ираклий Шотадзе лично провел брифинг и сообщил о задержании дьякона Георгия Мамаладзе по обвинению в подготовке отравления высокопоставленного духовного лица. После этого заявления большая часть представителей общественности и политиков решила, что речь шла о подготовке отравления католикоса-патриарха Грузии Илии II. Были сделаны и соответствующие комментарии. Спустя два дня пресс-служба прокуратуры сделала дополнительные разъяснения и подчеркнула, что о попытке отравления патриарха Ираклий Шотадзе не говорил и патриарха или иного высокопоставленного священнослужителя ввиду не имел.

Такие противоречивые информации, исходящие от прокуратуры, породили в грузинском обществе и политическом спектре множество сомнений, а грузинская оппозиция выступила с требованием отставки главного прокурора.