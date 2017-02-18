Мюнхен, Германия, 19 февраля, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Несмотря на то, что российско-грузинские отношения нормализуются, говорить об отмене виз пока рано. Для начала страны должны возобновить дипломатические отношения, а уровень безопасности в регионе должен быть повышен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

dare Грузинский флаг

По словам российского дипломата, отношения между Москвой и Тбилиси начинают нормализовываться, товарооборот между странами растет, та же тенденция наблюдается и в географии авиасообщения. Что касается визового режима, то он сейчас максимально либерализован, и граждане Грузии могут практически по любому поводу посещать Россию.

Введение безвизового режима — сложный вопрос, который связан как с отсутствием дипотношений, так и с необходимостью обеспечения безопасности. Особенно актуально это, учитывая, что Закавказье и вообще регион Южного Кавказа часто становятся маршрутами для боевиков и террористов.

Поэтому о восстановлении безвизового режима с Россией можно будет говорить более предметно, когда будет налажено максимальное сотрудничество между правоохранителями РФ и Грузии.

Как ранее писало ИА REGNUM, в конце января 2017 года грузинские власти заявили, что могут вернуться к диалогу с Россией о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны по инициативе Тбилиси в 2008 году. В МИД РФ благосклонно отнеслись к такому развитию событий.

В начале февраля в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не исключает дальнейшего облегчения или даже отмены визового режима с Грузией.