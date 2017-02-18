Мюнхен, Германия, 18 февраля, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Министры «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе для восстановления режима перемирия. Об этом, как передает RT, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль после завершения встречи в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Metropolico.org Зигмар Габриэль

«Нам удалось достичь нескольких договоренностей, — сказал Габриэль. — Во-первых, все стороны условились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы 2 дня назад».

По его словам, с 20 февраля должен вступить в силу новый режим прекращения огня и начаться отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

«Через несколько недель мы встретимся снова для подготовки политического процесса», — сообщил глава МИД Германии.

Министр также добавил, что «Нормандская четверка» приняла решение не принимать США в качестве своего пятого участника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против госпереворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.

Читайте также: Порошенко прокомментировал признание РФ паспортов жителей Донбасса