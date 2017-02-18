Брюссель, 18 февраля, 2017, 19:02 — ИА Регнум. В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал из города Левен в провинцию Де-Панне. Как сообщает Вести.Ru, в результате происшествия погиб один человек, еще 19 получили различные травмы.

Louise Docker Сошедший с рельсов

ЧП произошло в субботу, 18 февраля, около железнодорожной станции города Левен.

«Движение поездов на этом участке остановлено, — говорится в сообщении. — На место ЧП приехал премьер-министр Шарль Мишель».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.