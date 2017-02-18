Санкт-Петербург, 18 февраля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. Две ручные гранаты немецкого производства времен Второй Мировой войны были найдены в почтовом отправлении, поступившем в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге. К счастью, гранаты были без взрывчатки и запалов и не представляли угрозы для людей. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Quickload Немецкая граната М-24

Сообщения о подозрительной находке в посылке поступили из аэропорта глубокой ночью. И около четырех часов утра на место прибыли взрывотехники ОМОН на транспорте.

Внутри посылки, отправленной из Санкт-Петербурга за рубеж, находились две деактивированные ручные гранаты — М-24 (так называемое «яйцо») и М-39 («колотушка»).

«Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и вероятней всего готовились к продаже», — отметили в ГУ Росгвардии.

Взрывчатых веществ в корпусах гранат не обнаружено, они переданы сотрудникам транспортной полиции.