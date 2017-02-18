Вашингтон, 18 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми провел закрытый брифинг для сенаторов Конгресса США, посвященный Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

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Сообщается, что на Капитолийском холме состоялся закрытый брифинг для членов сенатского комитета по разведке, в котором также принял участие лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк). Брифинг длился более трех часов.

О проведении брифинга не сообщалось заранее, СМИ узнали о нем лишь тогда, когда директор Коми появился в Капитолии. По итогам встречи, которая проходила в комнате для секретных брифингов, не было сделано никаких заявлений.

Однако, издание Politico сообщает, что темой брифинга было якобы имевшее место вмешательство Российской Федерации в выборы президента США. Дело в том, что сенатский комитет по разведке уже несколько месяцев изучает вопрос о том, имело ли место вмешательство РФ в американские выборы.

Напомним, ещё в конце декабря тогдашний президент США Барак Обама ввел санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ за то, что они якобы вмешивались в выборы в США, а также оказывали давление на американских дипломатов, работающих в России. Одновременно с этим сенат Конгресса США заявил, что проведет собственное расследование этого вопроса. Это расследование пока ничем не завершилось. Общественности так и не были представлены какие-либо доказательства того, что подобное вмешательство действительно имело место.